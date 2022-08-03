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Художница из элитного района Стамбула встречает Кемаля — студента горного университета, желающего стать шахтером. Такая работа может гарантировать ему и его родным достойные условия для существования. Для красавицы Нихан нет нужды задумываться о своем финансовом благополучии, ведь ее семья достаточно богата и влиятельна, и девушка привыкла жить с особым комфортом. Однажды пути Нихан и Кемаля пересекаются, и всего одна встреча становится для них судьбоносным событием.



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