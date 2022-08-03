Черная любовь. Сезон 1. Серия 1
Wink
Сериалы
Черная любовь
1-й сезон
1-я серия
9.22015, Kara Sevda
Мелодрама18+

Черная любовь (сериал, 2015) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн бесплатно

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Иногда случайные встречи полностью меняют жизни людей, в сердцах которых есть место для любви. Смотрите 1 серию 1 сезона сериала «Черная любовь» в хорошем качестве на онлайн-сервисе Wink и наслаждайтесь популярным турецким проектом!

Художница из элитного района Стамбула встречает Кемаля — студента горного университета, желающего стать шахтером. Такая работа может гарантировать ему и его родным достойные условия для существования. Для красавицы Нихан нет нужды задумываться о своем финансовом благополучии, ведь ее семья достаточно богата и влиятельна, и девушка привыкла жить с особым комфортом. Однажды пути Нихан и Кемаля пересекаются, и всего одна встреча становится для них судьбоносным событием.

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Страна
Турция
Жанр
Мелодрама
Время
45 мин / 00:45

Рейтинг

8.2 КиноПоиск
7.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Черная любовь»