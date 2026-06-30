Биография

Хилаль Сарал — знаменитейшая женщина режиссер, известная по работе над множеством популярных турецких сериалов. Хилаль родилась в 1971 году, пришла в профессию в возрасте 27 лет в 1998 году. Режиссер настаивает на том, чтобы сериалы отражали острые социальные проблемы, а герои не были «пластмассовыми», показывая настоящие чувства и эмоции и вызывая сопереживание у зрителя. Самыми известными ее работами являются телесериалы «Черная любовь» («Бесконечная любовь»), получивший премию «Эмми», «В чем вина Фатмагуль?», «Кузей и Гюней», «Курт Сеит и Александра», «Запретная любовь» и многие другие. Сейчас женщина работает над сериалом «Нажива». Режиссер Хилаль Сарал замужем за турецким писателем Муратом Юналаном с 2004 года.