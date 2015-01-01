Черная любовь. Сезон 1. Серия 33
Wink
Сериалы
Черная любовь
1-й сезон
33-я серия
9.22015, Kara Sevda
Мелодрамы16+

Черная любовь (сериал, 2015) сезон 1 серия 33 смотреть онлайн бесплатно

Сезоны и серии

1-й сезон

Сюжет

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Тайна той ночи всплывает на поверхность. Нихан злится на Кемаля, первым затеявшего сложившийся конфликт. Эмир находится в тюрьме, но как только наступит освобождение, он направится к Асу, но пока его сестре срочно необходимо забрать у дяди флеш-карты — только так она сможет избежать опасности.

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Информация

Страна
Турция
Качество
Full HD
Жанры
Мелодрамы

Рейтинг

8.2 КиноПоиск
7.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Черная любовь»