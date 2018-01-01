Wink
Григорий Квитка-Основьяненко
Григорий Квитка-Основьяненко

Григорий Квитка-Основьяненко

Карьера
Сценарист
Дата рождения
29 ноября 1778 г. (64 года)
Дата смерти
20 августа 1843 г.

Фильмография

Сценарист