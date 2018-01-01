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Игры
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Видеоблоги
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Wink
Владимир Дальский
Владимир Дальский
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Карьера
Актёр
Дата рождения
5 мая 1912 г.
(86 лет)
Дата смерти
15 мая 1998 г.
Фильмография
Все
Актёр
Актёр
8.7
Шельменко-денщик
1971
, 88 мин
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