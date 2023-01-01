Женитьба Бальзаминова (фильм, 1989) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Бедный чиновник хочет сделать выгодную партию. Фильм-балет «Женитьба Бальзаминова» Александра Белинского по мотивам произведений Александра Островского.



В Москве XIX века нищий как церковная мышь чиновник низшего ранга Миша Бальзаминов мечтает только об одном — хорошо ж�ениться, съехать от маминьки и зажить под крылом богатой супруги. Несколько раз Бальзаминова выгоняют со дворов невест, ругая на чем стоит свет. Но вот его, человека слабохарактерного и незлобивого, берет в оборот сваха. Она хлопочет за него, а Бальзаминов во всем ей покорно следует и делает, что скажут. И вот на Мишу обращает внимание купчиха Белотелова, властная и скучающая женщина с большим состоянием.



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