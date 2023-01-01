Как Иванушка-дурачок за чудом ходил (фильм, 1977) смотреть онлайн бесплатно
Сюжет
Сказочное приключение с Олегом Далем от постановщицы «Золушки» и «Старой, старой сказки» Надежды Кошеверовой. После случайной встречи с дочерью богатого купца Настей, Иванушка-дурачок безнадежно влюбляется. Девушка отвечает взаимностью, но ее отец не в восторге от их потенциального союза и поручает отравить Иванушку. Тот остается цел, но, уверенная в смерти любимого, Настя падает без чувств. Теперь помочь ей сможет только волшебник, живущий в далеких краях. По совету Бабы-Яги Иванушка пускается на его поиски, чтобы спасти любимую. По пути ему придется иметь дело даже с царем Тридесятого королевства, но целеустремленность и доброта помогут главному герою достичь своей цели.
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Информация
Рейтинг
- НКРежиссёр
Надежда
Кошеверова
- ОДАктёр
Олег
Даль
- ЕПАктриса
Елена
Прокло�ва
- Актёр
Михаил
Глузский
- Актриса
Татьяна
Пельтцер
- Актёр
Владимир
Этуш
- АПАктёр
Андрей
Попов
- АБАктёр
Александр
Бениаминов
- МБАктриса
Мария
Барабанова
- ИДАктёр
Игорь
Дмитриев
- Актёр
Михаил
Боярский
- МВСценарист
Михаил
Вольпин
- ВММонтажёр
Валентина
Миронова
- ЭРОператор
Эдуард
Розовский
- МВКомпозитор
Моисей
Вайнберг