Как Иванушка-дурачок за чудом ходил
Wink
Детям
Как Иванушка-дурачок за чудом ходил
9.21977, Как Иванушка-дурачок за чудом ходил
Фэнтези, Семейные85 мин0+

Как Иванушка-дурачок за чудом ходил (фильм, 1977) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Сказочное приключение с Олегом Далем от постановщицы «Золушки» и «Старой, старой сказки» Надежды Кошеверовой. После случайной встречи с дочерью богатого купца Настей, Иванушка-дурачок безнадежно влюбляется. Девушка отвечает взаимностью, но ее отец не в восторге от их потенциального союза и поручает отравить Иванушку. Тот остается цел, но, уверенная в смерти любимого, Настя падает без чувств. Теперь помочь ей сможет только волшебник, живущий в далеких краях. По совету Бабы-Яги Иванушка пускается на его поиски, чтобы спасти любимую. По пути ему придется иметь дело даже с царем Тридесятого королевства, но целеустремленность и доброта помогут главному герою достичь своей цели.

Как Иванушка-дурачок за чудом ходил смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Информация

Страна
СССР
Качество
SD
Жанры
Семейные, Фэнтези

Рейтинг

7.6 КиноПоиск
6.9 IMDb