Золотая лихорадка (фильм, 1925) смотреть онлайн бесплатно
9.01925, The Gold Rush
Драма, Комедия68 мин0+
О фильме
История о злоключениях извечного любимца публики, маленького бродяги, который на этот раз отправляется на золотые прииски Аляски и как всегда порадует вас бесконечным калейдоскопом трюков и комических ситуаций.
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Рейтинг
8.1 КиноПоиск
8.1 IMDb
- Режиссёр
Чарльз
Чаплин
- Актёр
Чарльз
Чаплин
- МСАктёр
Мак
Суэйн
- ТМАктёр
Том
Мюррэй
- ГБАктёр
Генри
Бергман
- МВАктёр
Малкольм
Вейт
- ДХАктриса
Джорджия
Хейл
- ДААктёр
Джек
Адамс
- ФААктёр
Фрэнк
Адериас
- ЛААктриса
Леона
Адериас
- ЛААктриса
Лиллиэн
Адриан
- Сценарист
Чарльз
Чаплин
- Продюсер
Чарльз
Чаплин
- Актёр дубляжа
Зиновий
Гердт
- Монтажёр
Чарльз
Чаплин
- РТОператор
Роланд
Тотеро
- Композитор
Чарльз
Чаплин
- УПКомпозитор
Уильям
П. Перри
- КЭКомпозитор
Карли
Элинор