Естественный отбор
Wink
Сериалы
Естественный отбор

Естественный отбор (сериал, 2020) смотреть онлайн

7.12020, Естественный отбор 2 сезона
Комедии16+

Этот сериал пока недоступен

Сюжет

Алисе скоро тридцать, и она боится пересечь рубеж в одиночестве. Поэтому она знакомится в приложениях и в интернете, в барах и на улицах. Ходит на свидания. Но каждый раз что-то идет не так.

Все сезоны сериала Естественный отбор смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Информация

Страна
Россия
Жанры
Комедии

Рейтинг

7.1 КиноПоиск
6.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Естественный отбор»

Всё