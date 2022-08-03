Территория (фильм, 2014) смотреть онлайн

Советские геологи ищут золото на Крайнем Севере. Приключенческая драма о стойких людях, готовых на все ради мечты.



Конец 50-х годов. Страна, ослабленная Второй мировой войной, остро нуждается в ресурсах. Для этого ученые начинают осваивать неизведанные земли Восточной Сибири и Чукотки. На совещании в Магадане руководство принимает решение закрыть прииски, утверждая, что там нет ничего, кроме бесполезного олова. Однако главный геолог Илья Чинков убежден, что за лето он сможет найти золото в этих краях. Мужчина собирает команду из опытных специалистов, чтобы отправиться в опасное путешествие по суровой северной земле, которая не прощает людских ошибок. Основой для фильма послужил одноименный роман Олега Куваева, опирающийся на реальные события, происходившие в СССР.



