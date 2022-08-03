Территория (фильм, 2014) смотреть онлайн
О фильме
Советские геологи ищут золото на Крайнем Севере. Приключенческая драма о стойких людях, готовых на все ради мечты.
Конец 50-х годов. Страна, ослабленная Второй мировой войной, остро нуждается в ресурсах. Для этого ученые начинают осваивать неизведанные земли Восточной Сибири и Чукотки. На совещании в Магадане руководство принимает решение закрыть прииски, утверждая, что там нет ничего, кроме бесполезного олова. Однако главный геолог Илья Чинков убежден, что за лето он сможет найти золото в этих краях. Мужчина собирает команду из опытных специалистов, чтобы отправиться в опасное путешествие по суровой северной земле, которая не прощает людских ошибок. Основой для фильма послужил одноименный роман Олега Куваева, опирающийся на реальные события, происходившие в СССР.
Смогут ли отчаянные авантюристы обнаружить золотые прииски, узнаете в отечественной драме «Территория» — фильм 2014 года доступен онлайн в хорошем качестве на видеосервисе Wink прямо сейчас!
СтранаРоссия
ЖанрПриключения, Драма
КачествоSD
Время151 мин / 02:31
Рейтинг
- АМРежиссёр
Александр
Мельник
- Актёр
Константин
Лавроненко
- Актёр
Григорий
Добрыгин
- Актёр
Егор
Бероев
- Актриса
Ксения
Кутепова
- Актёр
Евгений
Цыганов
- ВААктёр
Владислав
Абашин
- ГВАктёр
Герасим
Васильев
- КШАктёр
Константин
Шелестун
- КБАктёр
Константин
Балакирев
- ОШАктёр
Олег
Шапков
- АМСценарист
Александр
Мельник
- МАСценарист
Михаил
Александров
- ТЕПродюсер
Татьяна
Емченко
- ВЛПродюсер
Виктория
Лупик
- ГБХудожница
Гуля
Бейшенова
- Художник
Ренат
Гонибов
- ИГОператор
Игорь
Гринякин
- ТККомпозитор
Туомас
Кантелинен