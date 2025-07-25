Наследие (сериал, 2014) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн
9.12014, Наследие. Сезон 1. Серия 2
Драма, Криминал12+
История русской балерины, потерявшей в одной из «горячих точек» 90-х ребенка. Ей принадлежит огромное наследство за рубежом, о котором балерина не подозревает. Бывший сотрудник спецслужб, нанятый преступниками, с целью похитить у балерины наследство, неожиданно обнаруживает, что ее дочь жива. А самого преступника связывают с балериной драматические события в прошлом...
Рейтинг
7.9 КиноПоиск
- АКРежиссёр
Александр
Касаткин
- КЛАктриса
Ксения
Лаврова-Глинка
- АСАктёр
Артурс
Скрастыньш
- АШАктёр
Андрей
Шарков
- МЕАктёр
Михаил
Евланов
- ДБАктриса
Дарья
Барабанова
- Актёр
Александр
Ратников
- Актриса
Алина
Сергеева
- Актёр
Владимир
Мишуков
- Актёр
Тимофей
Трибунцев
- АПАктёр
Андрюс
Паулавичюс
- Актриса
Людмила
Максакова
- ННСценарист
Наталья
Назарова
- ЕПСценарист
Екатерина
Попова
- ДРСценарист
Дмитрий
Раевский
- ЕРСценарист
Евгений
Раевский
- Продюсер
Александр
Бондарев
- Продюсер
Марина
Петренко
- ТВПродюсер
Татьяна
Венгерова
- РППродюсер
Роман
Пленкин
- САХудожник
Сергей
Австриевских
- ОПМонтажёр
Ольга
Прошкина
- РГОператор
Руслан
Герасименков
- СДКомпозитор
Сергей
Дудаков