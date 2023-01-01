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Шерлок в России
1-й сезон

Шерлок в России (сериал, 2019) сезон 1 смотреть онлайн

8.82019, Шерлок в России. Сезон 1 9 серий
Детективы, Криминал18+
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Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Максим Матвеев в роли Шерлока Холмса разыскивает Джека-потрошителя на улицах Петербурга – от сценариста «Бендер: Начало» и режиссера «Алиби». После того как верный друг Шерлока Холмса Ватсон чуть не погибает от руки печально известного убийцы Джека-потрошителя, знаменитый сыщик клянется поймать злодея. Определив, что маньяк родился в Российской империи и сбежал в Петербург, Холмс отправляется по его следу. В чужой стране ему уже не так просто полагаться на свой излюбленный дедуктивный метод, но на помощь ему приходит доктор Карцев, ставший его напарником в расследовании.

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Страна
Россия
Жанр
Исторические, Приключения, Криминал, Детективы

Рейтинг

6.5 КиноПоиск
5.7 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Шерлок в России»