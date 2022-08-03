Шерлок в России (сериал, 2019) сезон 1 серия 7 смотреть онлайн

Сердце Холмс: Часть 1
Шерлок в России
1-й сезон
Сердце Холмс: Часть 1
8.82019, Сердце Холмс: Часть 1
Детектив, Приключения18+
Максим Матвеев в роли Шерлока Холмса разыскивает Джека-потрошителя на улицах Петербурга – от сценариста «Бендер: Начало» и режиссера «Алиби». После того как верный друг Шерлока Холмса Ватсон чуть не погибает от руки печально известного убийцы Джека-потрошителя, знаменитый сыщик клянется поймать злодея. Определив, что маньяк родился в Российской империи и сбежал в Петербург, Холмс отправляется по его следу. В чужой стране ему уже не так просто полагаться на свой излюбленный дедуктивный метод, но на помощь ему приходит доктор Карцев, ставший его напарником в расследовании.

Страна
Россия
Жанр
Исторический, Приключения, Криминал, Детектив
Качество
SD
Время
50 мин / 00:50

Рейтинг

7.6 КиноПоиск
5.7 IMDb

