WinkСериалыШерлок в России1-й сезонСердце Холмс: Часть 1
8.82019, Сердце Холмс: Часть 1
Детектив, Приключения18+
Серия в подписке «START»
Шерлок в России (сериал, 2019) сезон 1 серия 7 смотреть онлайн
Сезоны и серии
- 18+51 мин
Шерлок в России
Сезон 1 Серия 1
- 18+52 мин
Шерлок в России
Сезон 1 Серия 2
- 18+51 мин
Шерлок в России
Сезон 1 Серия 3
- 18+52 мин
Шерлок в России
Сезон 1 Серия 4
- 18+51 мин
Шерлок в России
Сезон 1 Серия 5
- 18+57 мин
Шерлок в России
Сезон 1 Серия 6
- 18+51 мин
Шерлок в России
Сезон 1 Серия 7
- 18+54 мин
Шерлок в России
Сезон 1 Серия 8
- 18+26 мин
Шерлок в России
Сезон 1 Серия 9
О сериале
Максим Матвеев в роли Шерлока Холмса разыскивает Джека-потрошителя на улицах Петербурга – от сценариста «Бендер: Начало» и режиссера «Алиби». После того как верный друг Шерлока Холмса Ватсон чуть не погибает от руки печально известного убийцы Джека-потрошителя, знаменитый сыщик клянется поймать злодея. Определив, что маньяк родился в Российской империи и сбежал в Петербург, Холмс отправляется по его следу. В чужой стране ему уже не так просто полагаться на свой излюбленный дедуктивный метод, но на помощь ему приходит доктор Карцев, ставший его напарником в расследовании.
СтранаРоссия
ЖанрИсторический, Приключения, Криминал, Детектив
КачествоSD
Время50 мин / 00:50
Рейтинг
7.6 КиноПоиск
5.7 IMDb
- НЭРежиссёр
Нурбек
Эген
- Актёр
Максим
Матвеев
- Актёр
Владимир
Мишуков
- Актриса
Ирина
Старшенбаум
- Актёр
Павел
Майков
- ЕДАктёр
Евгений
Дятлов
- Актёр
Константин
Богомолов
- Актёр
Константин
Юшкевич
- ДЛАктёр
Дмитрий
Ломакин
- ВЦАктёр
Виктор
Цекало
- ЮУАктёр
Юрий
Уткин
- Сценарист
Олег
Маловичко
- АШСценарист
Александр
Шабуров
- Продюсер
Александр
Цекало
- Продюсер
Эдуард
Илоян
- Продюсер
Денис
Жалинский
- Продюсер
Ирина
Сосновая
- АКХудожница
Анна
Козлова
- АРХудожник
Александр
Ремизов
- Художница
Виктория
Игумнова
- АВМонтажёр
Алексей
Волнов
- Оператор
Николай
Богачёв
- РОКомпозитор
Райан
Оттер