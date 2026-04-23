Мрачный детективный триллер от режиссера Игоря Волошина, в котором сыграли Линда Лапиньш и Александр Горбатов. Если вам нравятся запутанные интеллектуальные истории о маньяках с запоминающимся почерком и извращенным чувством «прекрасного», то не пропустите сериал «Коса» — 1 сезон доступен в отличном качестве на Wink.



Первый сезон расскажет о дотошном и пробивном следователе Еве Кайдас и опытном журналисте Романе Рахманове, которых вместе свело дело о жестоком убийстве девочки-подростка. Тело девушки нашли на Куршской косе, и прибывшая на место преступления Ева замечает, что способ расправы и оставленная белая лилия напоминают почерк Жнеца — маньяка, орудовавшего в этой местности 20 лет назад. В ходе расследования она знакомится с Романом, который вернулся в родной город ради новых материалов о преступнике и уже имел опыт общения со Жнецом.



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