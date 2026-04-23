Коса. Сезон 1
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Коса
1-й сезон

Коса (сериал, 2021) сезон 1 смотреть онлайн

8.52021, Коса. Сезон 1 11 серий
Триллер, Детектив18+
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Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Мрачный детективный триллер от режиссера Игоря Волошина, в котором сыграли Линда Лапиньш и Александр Горбатов. Если вам нравятся запутанные интеллектуальные истории о маньяках с запоминающимся почерком и извращенным чувством «прекрасного», то не пропустите сериал «Коса» — 1 сезон доступен в отличном качестве на Wink.

Первый сезон расскажет о дотошном и пробивном следователе Еве Кайдас и опытном журналисте Романе Рахманове, которых вместе свело дело о жестоком убийстве девочки-подростка. Тело девушки нашли на Куршской косе, и прибывшая на место преступления Ева замечает, что способ расправы и оставленная белая лилия напоминают почерк Жнеца — маньяка, орудовавшего в этой местности 20 лет назад. В ходе расследования она знакомится с Романом, который вернулся в родной город ради новых материалов о преступнике и уже имел опыт общения со Жнецом.

Удастся ли героям раскрыть дело и предотвратить новые жертвы, узнаете в детективе «Коса» (2021) — смотреть онлайн в хорошем качестве прямо сейчас на видеосервисе Wink.

Страна
Россия
Жанр
Криминал, Детектив, Триллер

Рейтинг

6.8 КиноПоиск

Актёры и съёмочная группа сериала «Коса»