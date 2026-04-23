8.52021, Коса. Сезон 1. Серия 11
Триллер, Детектив18+
Контент станет доступным 17.07.2026
Коса (сериал, 2021) сезон 1 серия 11 смотреть онлайн
Сезоны и серии
- 18+31 мин
Коса
Сезон 1 Серия 1
- 18+31 мин
Коса
Сезон 1 Серия 2
- 18+41 мин
Коса
Сезон 1 Серия 3
- 18+32 мин
Коса
Сезон 1 Серия 4
- 18+32 мин
Коса
Сезон 1 Серия 5
- 18+3июля
Коса
Сезон 1 Серия 6
- 18+3июля
Коса
Сезон 1 Серия 7
- 18+10июля
Коса
Сезон 1 Серия 8
- 18+10июля
Коса
Сезон 1 Серия 9
- 18+17июля
Коса
Сезон 1 Серия 10
- 18+17июля
Коса
Сезон 1 Серия 11
О сериале
На Куршской косе находят тело девочки, вспоротое от шеи до лобка, с белой лилией в руке. За дело берутся следователь Ева Кайдас и журналист Роман Рахманов, каждый из которых тяготится непережитой травмой. Так, два раненых существа, чувствующих непреодолимое магнетическое притяжение друг к другу, проходят через страшный и мучительный опыт борьбы с самими собой и изучают непостижимую философию маньяка-эстета.
Рейтинг
6.8 КиноПоиск
- ИВРежиссёр
Игорь
Волошин
- Режиссёр
Анна
Синякина
- Актёр
Александр
Горбатов
- Актриса
Анна
Синякина
- Актёр
Сергей
Сосновский
- Актриса
Линда
Лапиньш
- Актриса
Сафия
Яруллина
- ЕМАктриса
Елизавета
Медведева
- ПДАктриса
Полина
Доманова
- Актриса
Виктория
Агалакова
- Актриса
Анастасия
Дубровская
- ОВАктёр
Олег
Васильков
- ИВАктёр
Игорь
Ветров
- МНАктриса
Мария
Никифорова
- ТАСценарист
Татьяна
Арцеулова
- МППродюсер
Максим
Полинский
- Продюсер
Александр
Цекало
- Продюсер
Игорь
Мишин
- ИСПродюсер
Иван
Самохвалов
- НБПродюсер
Николай
Булыгин
- ГКПродюсер
Галина
Каданцева
- ДППродюсер
Дмитрий
Пеньков
- КБПродюсер
Ксения
Бабанова
- ЛРПродюсер
Лия
Рахматуллина
- Художник
Павел
Пархоменко
- АБХудожница
Анна
Бартули
- НАХудожник
Николай
Алексеев
- ВЛХудожница
Виолетта
Лебедева
- Монтажёр
Алексей
Слепов
- ГРОператор
Григорий
Рудаков
- РОКомпозитор
Райан
Оттер