Коса. Сезон 1. Серия 9
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Сериалы
Коса
1-й сезон
9-я серия
8.52021, Коса. Сезон 1. Серия 9
Триллер, Детектив18+

Контент станет доступным 10.07.2026

Коса (сериал, 2021) сезон 1 серия 9 смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

На Куршской косе находят тело девочки, вспоротое от шеи до лобка, с белой лилией в руке. За дело берутся следователь Ева Кайдас и журналист Роман Рахманов, каждый из которых тяготится непережитой травмой. Так, два раненых существа, чувствующих непреодолимое магнетическое притяжение друг к другу, проходят через страшный и мучительный опыт борьбы с самими собой и изучают непостижимую философию маньяка-эстета.

Страна
Россия
Жанр
Криминал, Детектив, Триллер
Качество
Full HD

Рейтинг

6.8 КиноПоиск

Актёры и съёмочная группа сериала «Коса»