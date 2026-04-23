Коса (сериал, 2021) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн

На Куршской косе находят тело девочки, вспоротое от шеи до лобка, с белой лилией в руке. За дело берутся следователь Ева Кайдас и журналист Роман Рахманов, каждый из которых тяготится непережитой травмой. Так, два раненых существа, чувствующих непреодолимое магнетическое притяжение друг к другу, проходят через страшный и мучительный опыт борьбы с самими собой и изучают непостижимую философию маньяка-эстета.

