Жека Рассел (сериал, 2025) сезон 1 смотреть онлайн
Контент станет доступным 06.08.2026
Сезоны и серии
- 16+6августа
Жека Рассел
Сезон 1 Серия 1
- 16+6августа
Жека Рассел
Сезон 1 Серия 2
- 16+13августа
Жека Рассел
Сезон 1 Серия 3
- 16+13августа
Жека Рассел
Сезон 1 Серия 4
- 16+20августа
Жека Рассел
Сезон 1 Серия 5
- 16+20августа
Жека Рассел
Сезон 1 Серия 6
- 16+27августа
Жека Рассел
Сезон 1 Серия 7
- 16+27августа
Жека Рассел
Сезон 1 Серия 8
О сериале
Стеснительный бухгалтер влюбляется в коллегу и не может сделать первый шаг. Но колдовство начальницы превращает его в милого пса, который сразу покоряет сердце девушки. Волшебная комедия «Жека Рассел» — сериал с Эльдаром Калимулиным о том, к чему приводит нерешительность.
Бухгалтер Женя уже давно засматривается на менеджера по продажам Алису. Вот только набраться храбрости и признаться в своих чувствах он так и не смог, несмотря на настойчивую помощь лучшего друга. Однажды, оставшись после работы в офисе, Женя пробирается в офис Алисы, надеясь побольше узнать о ее увлечениях. Вместо этого он застает там начальницу, которая готовит зловещий ритуал. Колдунья обещает исполнить одно его желание. Больше всего Женя хочет завоевать любовь Алисы, однако последствия заклинания оказываются неожиданными: Женя обнаруживает себя в теле собаки, которую подарили Алисе на день рождения.
Сумеет ли главный герой вернуть себе прежний облик, вы узнаете, если будете смотреть «Жека Рассел» (2025) на Wink.
Рейтинг
- ВДРежиссёр
Виталий
Дудник
- ЭКАктёр
Эльдар
Калимулин
- Актриса
Виктория
Агалакова
- Актёр
Никита
Плахотнюк
- Актриса
Екатерина
Климова
- Актёр
Алексей
Маклаков
- Актёр
Сергей
Новосад
- ЕСАктриса
Елизавета
Смирнова
- Актриса
Марина
Клещёва
- ЕРАктёр
Евгений
Рощин
- АГАктёр
Андрей
Гнып
- ВМАктёр
Виктор
Милкин
- ВПАктёр
Вячеслав
Пронин
- ЯСАктриса
Яна
Сивакова
- Сценарист
Илья
Куликов
- ВПСценарист
Валерия
Подорожнова
- ААСценарист
Артём
Александров
- ВБСценарист
Владимир
Быков
- НПСценарист
Николай
Подпорин
- Продюсер
Игорь
Мишин
- МФПродюсер
Максим
Филатов
- ИБПродюсер
Илья
Бурец
- Продюсер
Илья
Куликов
- ВВПродюсер
Владимир
Васильев
- Продюсер
Олег
Мастич
- ВИОператор
Виктор
Иванов