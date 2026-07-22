Стеснительный бухгалтер влюбляется в коллегу и не может сделать первый шаг. Но колдовство начальницы превращает его в милого пса, который сразу покоряет сердце девушки. Волшебная комедия «Жека Рассел» — сериал с Эльдаром Калимулиным о том, к чему приводит нерешительность.



Бухгалтер Женя уже давно засматривается на менеджера по продажам Алису. Вот только набраться храбрости и признаться в своих чувствах он так и не смог, несмотря на настойчивую помощь лучшего друга. Однажды, оставшись после работы в офисе, Женя пробирается в офис Алисы, надеясь побольше узнать о ее увлечениях. Вместо этого он застает там начальницу, которая готовит зловещий ритуал. Колдунья обещает исполнить одно его желание. Больше всего Женя хочет завоевать любовь Алисы, однако последствия заклинания оказываются неожиданными: Женя обнаруживает себя в теле собаки, которую подарили Алисе на день рождения.



Сумеет ли главный герой вернуть себе прежний облик, вы узнаете, если будете смотреть «Жека Рассел» (2025) на Wink.

