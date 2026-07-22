Жека Рассел. Сезон 1. Серия 2
Wink
Сериалы
Жека Рассел
1-й сезон
2-я серия
2025, Жека Рассел. Сезон 1. Серия 2
Комедия, Фэнтези16+

Контент станет доступным 06.08.2026

Жека Рассел (сериал, 2025) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Стеснительный бухгалтер влюбляется в коллегу и не может сделать первый шаг. Но колдовство начальницы превращает его в милого пса, который сразу покоряет сердце девушки. Волшебная комедия «Жека Рассел» — сериал с Эльдаром Калимулиным о том, к чему приводит нерешительность.

Бухгалтер Женя уже давно засматривается на менеджера по продажам Алису. Вот только набраться храбрости и признаться в своих чувствах он так и не смог, несмотря на настойчивую помощь лучшего друга. Однажды, оставшись после работы в офисе, Женя пробирается в офис Алисы, надеясь побольше узнать о ее увлечениях. Вместо этого он застает там начальницу, которая готовит зловещий ритуал. Колдунья обещает исполнить одно его желание. Больше всего Женя хочет завоевать любовь Алисы, однако последствия заклинания оказываются неожиданными: Женя обнаруживает себя в теле собаки, которую подарили Алисе на день рождения.

Сумеет ли главный герой вернуть себе прежний облик, вы узнаете, если будете смотреть «Жека Рассел» (2025) на Wink.

Страна
Россия
Жанр
Комедия, Фэнтези
Качество
Full HD

Рейтинг

6.4 КиноПоиск

Актёры и съёмочная группа сериала «Жека Рассел»