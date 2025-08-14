Переговорщик (сериал, 2022) сезон 1 серия 5 смотреть онлайн

Переговорщик. Сезон 1. Серия 5
9.02022, Переговорщик. Сезон 1. Серия 5
Детектив18+
О сериале

Талантливый психолог и переговорщик вновь сталкивается с человеком, сломавшим ему жизнь. Остросюжетный детектив «Переговорщик» — сериал от создателей «Хрустального» о человеке, которому пришлось вновь столкнуться с главным страхом.

Никто не знает людей лучше, чем Александр Максимов — психолог, работавший переговорщиком в ФСБ. Но даже он может ошибаться. Девять лет назад, во время операции по обезвреживанию террористов, Максимов потерял контроль над ситуацией, и погибло множество людей, в том числе и его дочь. Семья Александра оказывается разрушена, и с тех пор он живет один вместе с собакой, работая в колл-центре, оказывающем экстренную психологическую помощь. Но вот однажды Максимов случайно попадает в эпицентр ограбления банка, и ему удается предотвратить штурм. С этого момента Александру начинают поручать сложные дела, требующие глубокого понимания человеческого характера. Максимов также понимает, что виновник главной трагедии его жизни не погиб во время взрыва — более того, он вновь начал играть с Александром в опасную игру.

Удастся ли герою обезвредить своего главного врага, расскажет сериал «Переговорщик», смотреть онлайн который можно на Wink.

Страна
Россия
Жанр
Детектив
Качество
Full HD
Время
40 мин / 00:40

Рейтинг

7.8 КиноПоиск

