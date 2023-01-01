WinkСериалыШерлок Холмс (2013)Актёры и съёмочная группа сериала «Шерлок Холмс (2013)»
Актёры и съёмочная группа сериала «Шерлок Холмс (2013)»
Режиссёры
Актёры
Актёрдоктор Уотсон
Андрей Панин
АктёрШерлок Холмс / Майкрофт Холмс
Игорь Петренко
АктёрЛестрейд
Михаил Боярский
АктрисаЛуиза Бернат
Елизавета Боярская
Актрисаледи Нелиган
Ольга Волкова
АктёрПитер Керри
Александр Ильин
Актёр'Акула'
Игорь Жижикин
Актёршотландский аристократ
Леонид Ярмольник
АктёрРэд Фицджеральд
Александр Голубев
АктрисаИрэн Адлер