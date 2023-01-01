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Шерлок Холмс (2013)
Актёры и съёмочная группа сериала «Шерлок Холмс (2013)»

Актёры и съёмочная группа сериала «Шерлок Холмс (2013)»

Режиссёры

Андрей Кавун

Андрей Кавун

Режиссёр

Актёры

Андрей Панин

Андрей Панин

Актёрдоктор Уотсон
Игорь Петренко

Игорь Петренко

АктёрШерлок Холмс / Майкрофт Холмс
Михаил Боярский

Михаил Боярский

АктёрЛестрейд
Елизавета Боярская

Елизавета Боярская

АктрисаЛуиза Бернат
Ольга Волкова

Ольга Волкова

Актрисаледи Нелиган
Александр Ильин

Александр Ильин

АктёрПитер Керри
Игорь Жижикин

Игорь Жижикин

Актёр'Акула'
Леонид Ярмольник

Леонид Ярмольник

Актёршотландский аристократ
Александр Голубев

Александр Голубев

АктёрРэд Фицджеральд
Лянка Грыу

Лянка Грыу

АктрисаИрэн Адлер

Сценаристы

Зоя Дзюбло

Зоя Дзюбло

Сценарист
Олег Погодин

Олег Погодин

Сценарист
Андрей Кавун

Андрей Кавун

Сценарист

Продюсеры

Денис Фролов

Денис Фролов

Продюсер
Дмитрий Добужинский

Дмитрий Добужинский

Продюсер
Ольга Максимова

Ольга Максимова

Продюсер

Актёры дубляжа

Александр Головчанский

Александр Головчанский

Актёр дубляжа

Художники

Владимир Светозаров

Владимир Светозаров

Художник
Марина Николаева

Марина Николаева

Художница
Лариса Конникова

Лариса Конникова

Художница

Монтажёры

Андрей Мельников

Андрей Мельников

Монтажёр
Николай Булыгин

Николай Булыгин

Монтажёр
Максим Урманов

Максим Урманов

Монтажёр

Операторы

Антуан Вивас-Денисов

Антуан Вивас-Денисов

Оператор

Композиторы

Гари Миллер

Гари Миллер

Композитор