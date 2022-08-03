Шерлок Холмс (2013) (сериал, 2013) сезон 1 серия 3 смотреть онлайн бесплатно
9.02013, Шерлок Холмс (2013). Серия 3
Триллер, Приключения18+
О сериале
Этот сериал возвращает нас на Бейкер-стрит, 221б, где проживают уже давно знакомые персонажи: гениальный сыщик Шерлок Холмс и его друг и летописец, ветеран афганской войны доктор Джон Ватсон.
СтранаРоссия
ЖанрИсторический, Приключения, Детектив, Триллер
КачествоSD
Время89 мин / 01:29
Рейтинг
7.2 КиноПоиск
6.6 IMDb
- АКРежиссёр
Андрей
Кавун
- Актёр
Андрей
Панин
- Актёр
Игорь
Петренко
- Актёр
Михаил
Боярский
- Актриса
Елизавета
Боярская
- Актриса
Ольга
Волкова
- АИАктёр
Александр
Ильин
- Актёр
Игорь
Жижикин
- Актёр
Леонид
Ярмольник
- Актёр
Александр
Голубев
- Актриса
Лянка
Грыу
- ЗДСценарист
Зоя
Дзюбло
- ОПСценарист
Олег
Погодин
- АКСценарист
Андрей
Кавун
- ДФПродюсер
Денис
Фролов
- ДДПродюсер
Дмитрий
Добужинский
- ОМПродюсер
Ольга
Максимова
- АГАктёр дубляжа
Александр
Головчанский
- ВСХудожник
Владимир
Светозаров
- МНХудожница
Марина
Николаева
- ЛКХудожница
Лариса
Конникова
- АММонтажёр
Андрей
Мельников
- НБМонтажёр
Николай
Булыгин
- МУМонтажёр
Максим
Урманов
- АВОператор
Антуан
Вивас-Денисов
- ГМКомпозитор
Гари
Миллер