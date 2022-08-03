Шерлок Холмс (2013) (сериал, 2013) сезон 1 серия 3 смотреть онлайн бесплатно

Шерлок Холмс (2013). Серия 3
Шерлок Холмс (2013)
1-й сезон
3-я серия

9.02013, Шерлок Холмс (2013). Серия 3
Триллер, Приключения18+

Этот сериал возвращает нас на Бейкер-стрит, 221б, где проживают уже давно знакомые персонажи: гениальный сыщик Шерлок Холмс и его друг и летописец, ветеран афганской войны доктор Джон Ватсон.

Страна
Россия
Жанр
Исторический, Приключения, Детектив, Триллер
Качество
SD
Время
89 мин / 01:29

Рейтинг

7.2 КиноПоиск
6.6 IMDb

