Остров сокровищ (1982) (сериал, 1982) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн бесплатно

Серия 2
Остров сокровищ (1982)
Остров сокровищ
Серия 2
9.41982, Серия 2
Приключения, Военный12+

Остров сокровищ

Корабли пиратов, увлекательные странствия, поиски несметных сокровищ… На три часа вы сможете с головой погрузиться в волшебный мир приключений, полных опасностей и романтики.

Страна
СССР
Жанр
Военный, Комедия, Приключения, Мелодрама
Качество
SD
Время
65 мин / 01:05

Рейтинг

8.1 КиноПоиск
7.3 IMDb

