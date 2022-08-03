Вперед, время! (фильм, 1977) смотреть онлайн бесплатно
О фильме
Мультипликационный фильм полностью посвящен творчеству поэта Владимира Маяковского. Через стихи великого поэта раскрывается образ России, истерзанной голодом и войнами, еле прикрываемой показным благополучием богатой верхушки, прошедшей путь через ужасы революции и Гражданской войны до космических высот.
