Вперед, время! (фильм, 1977) смотреть онлайн бесплатно

Мультипликационный фильм полностью посвящен творчеству поэта Владимира Маяковского. Через стихи великого поэта раскрывается образ России, истерзанной голодом и войнами, еле прикрываемой показным благополучием богатой верхушки, прошедшей путь через ужасы революции и Гражданской войны до космических высот.

