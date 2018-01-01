WinkБорис Ларин
Борис Ларин
- Карьера
- Сценарист, Оператор
- Дата рождения
- 1 января 1932 г. (52 года)
- Дата смерти
- 14 марта 1984 г.
Фильмография
Сценарист
Вперед, время!1977, 17 минБесплатно
Похождения Чичикова: Ноздрев1974, 15 минБесплатно
Похождения Чичикова: Манилов1974, 9 минБесплатно
- 9.4
Щелкунчик1973, 25 минБесплатно
- 9.5
Песня о юном барабанщике1972, 5 минБесплатно
- 9.6
Карлсон вернулся1970, 19 минБесплатно
- 9.4
Сказка сказывается1970, 18 минБесплатно
- 8.4
Просмотрел1970, 2 минБесплатно
- 9.5
Малыш и Карлсон1968, 18 минБесплатно
Окно1966, 9 минБесплатно
- 8.5
Мишка, Серега и я1961, 91 минБесплатно