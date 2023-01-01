Малыш и Карлсон (фильм, 1968) смотреть онлайн

«Малыш и Карлсон» — это ностальгический анимационный фильм, основанный на книге Астрид Линдгрен. Мультфильм вышел в 1968 году и с тех пор стал одним из любимых мультиков не только у детей, но и у взрослых.



История рассказывает о мальчике по прозвищу Малыш, который живет в большом доме в Швеции. Он часто остается один дома и очень скучает, поэтому просит у родителей купить ему собаку. И вот однажды он заводит дружбу с Карлсоном с крыши — забавным маленьким человечком с пропеллером на спине. Вместе Малыш и Карлсон устраивают разные приключения и шалости, что приносит много радости и веселья.



Прекрасный советский мультфильм «Малыш и Карлсон» стал известен благодаря своей неповторимой атмосфере, забавным персонажам и доброму сюжету. Плюшки, строгая Фрекен Бок и «мужчина в самом расцвете сил» не дадут заскучать. «Малыш и Карлсон» — смотреть онлайн приглашаем на Wink!



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