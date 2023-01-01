Малыш и Карлсон
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Малыш и Карлсон

Малыш и Карлсон (фильм, 1968) смотреть онлайн

1968, Малыш и Карлсон
Мультфильм, Советские мультфильмы18 мин6+

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О фильме

«Малыш и Карлсон» — это ностальгический анимационный фильм, основанный на книге Астрид Линдгрен. Мультфильм вышел в 1968 году и с тех пор стал одним из любимых мультиков не только у детей, но и у взрослых.

История рассказывает о мальчике по прозвищу Малыш, который живет в большом доме в Швеции. Он часто остается один дома и очень скучает, поэтому просит у родителей купить ему собаку. И вот однажды он заводит дружбу с Карлсоном с крыши — забавным маленьким человечком с пропеллером на спине. Вместе Малыш и Карлсон устраивают разные приключения и шалости, что приносит много радости и веселья.

Прекрасный советский мультфильм «Малыш и Карлсон» стал известен благодаря своей неповторимой атмосфере, забавным персонажам и доброму сюжету. Плюшки, строгая Фрекен Бок и «мужчина в самом расцвете сил» не дадут заскучать. «Малыш и Карлсон» — смотреть онлайн приглашаем на Wink!

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Страна
СССР
Жанр
Советские мультфильмы, Мультфильм
Качество
SD
Время
18 мин / 00:18

Рейтинг

8.5 КиноПоиск
8.0 IMDb