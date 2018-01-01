Wink
Детям
На златом крыльце сидели
Актёры и съёмочная группа фильма «На златом крыльце сидели»

Актёры

Сергей Николаев

Актёр
Александр Новиков

Актёр
Михаил Пуговкин

Актёрцарь Федот
Татьяна Конюхова

Актриса
Леонид Куравлёв

Актёркороль Амфибрахий
Лидия Федосеева-Шукшина

Актриса
Виктор Сергачев

АктёрКащей Бессмертный
Станислав Коренев

Актёр
Зиновий Гердт

Актёр
Виктор Уральский

Актёр

Сценаристы

Александр Хмелик

Сценарист

Монтажёры

Людмила Дроздова

Монтажёр

Операторы

Михаил Гойхберг

Оператор

Композиторы

Евгений Ботяров

Композитор