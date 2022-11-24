Дворничиха Нинка Королева, боевая и мощная женщина, выходит замуж за короля Ухотуго, учившегося в нашей стране. Приехав в его тропическое королевство Затраханд, она обнаружила много неприятных сюрпризов - у короля был гарем, три раза в день у всех граждан был обязательный сексуальный час «койка-на-койка», а права женщин были попраны. Тогда Нинка взбунтовала весь «слабый» пол и повела борьбу с «козлами вонючими».

