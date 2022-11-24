Личная жизнь королевы (фильм, 1993) смотреть онлайн бесплатно
7.71993, Личная жизнь королевы
Комедия69 мин18+
О фильме
Дворничиха Нинка Королева, боевая и мощная женщина, выходит замуж за короля Ухотуго, учившегося в нашей стране. Приехав в его тропическое королевство Затраханд, она обнаружила много неприятных сюрпризов - у короля был гарем, три раза в день у всех граждан был обязательный сексуальный час «койка-на-койка», а права женщин были попраны. Тогда Нинка взбунтовала весь «слабый» пол и повела борьбу с «козлами вонючими».
Рейтинг
4.9 КиноПоиск
3.8 IMDb
- ВАРежиссёр
Валерий
Ахадов
- Актриса
Ирина
Розанова
- Актёр
Александр
Панкратов-Чёрный
- Актриса
Наталья
Гундарева
- Актёр
Леонид
Куравлёв
- ЛФАктриса
Лидия
Федосеева-Шукшина
- Актёр
Игорь
Бочкин
- СКАктёр
Сайдо
Курбанов
- НААктриса
Нигина
Ахадова
- ФМАктриса
Фарида
Муминова
- БВАктёр
Борис
Вельшер
- АИСценарист
Аркадий
Инин
- ВГПродюсер
Виктор
Глухов
- ВДОператор
Владимир
Дмитриевский
- ДАКомпозитор
Дмитрий
Атовмян