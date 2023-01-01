ТАСС уполномочен заявить… (сериал, 1984) сезон 1 серия 10 смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Советские разведчики поставлены перед сложной и опасной задачей - срочно выявить агента ЦРУ, живущего в Москве и работающего в учреждении, куда поступает вся информация по «африканскому узлу». От оперативности решения этой задачи зависят судьбы не то�лько отдельных людей, но и целого государства - африканской страны Нагонии...



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