ТАСС уполномочен заявить… (сериал, 1984) сезон 1 серия 7 смотреть онлайн бесплатно

ТАСС уполномочен заявить… Серия 7
ТАСС уполномочен заявить…
1-й сезон
7-я серия

Приключения, Детектив12+

Советские разведчики поставлены перед сложной и опасной задачей - срочно выявить агента ЦРУ, живущего в Москве и работающего в учреждении, куда поступает вся информация по «африканскому узлу». От оперативности решения этой задачи зависят судьбы не только отдельных людей, но и целого государства - африканской страны Нагонии...

Страна
СССР
Жанр
Приключения, Детектив
Качество
SD
Время
75 мин / 01:15

Рейтинг

8.4 КиноПоиск
7.4 IMDb

