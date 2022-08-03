ТАСС уполномочен заявить… (сериал, 1984) сезон 1 серия 7 смотреть онлайн бесплатно
9.61984, ТАСС уполномочен заявить… Серия 7
Приключения, Детектив12+
О сериале
Советские разведчики поставлены перед сложной и опасной задачей - срочно выявить агента ЦРУ, живущего в Москве и работающего в учреждении, куда поступает вся информация по «африканскому узлу». От оперативности решения этой задачи зависят судьбы не только отдельных людей, но и целого государства - африканской страны Нагонии...
СтранаСССР
ЖанрПриключения, Детектив
КачествоSD
Время75 мин / 01:15
Рейтинг
8.4 КиноПоиск
7.4 IMDb
- ВФРежиссёр
Владимир
Фокин
- Актёр
Вячеслав
Тихонов
- Актёр
Юрий
Соломин
- ВКАктёр
Вахтанг
Кикабидзе
- НЗАктёр
Николай
Засухин
- Актёр
Алексей
Петренко
- ЭЗАктриса
Элеонора
Зубкова
- НСАктёр
Николай
Скоробогатов
- Актёр
Леонид
Куравлёв
- ИКАктёр
Ивар
Калныньш
- БХАктёр
Борис
Химичев
- ЮССценарист
Юлиан
Семенов
- МСПродюсер
Михаил
Сапожников
- КНАктёр дубляжа
Константин
Николаев
- Актриса дубляжа
Валентина
Талызина
- СМАктёр дубляжа
Сергей
Малишевский
- ВЗАктёр дубляжа
Вадим
Захарченко
- Актёр дубляжа
Александр
Белявский
- ППХудожник
Петр
Пашкевич
- ЕЗМонтажёр
Елена
Заболоцкая
- ИКОператор
Игорь
Клебанов
- ВСОператор
Вадим
Семеновых
- ЭАКомпозитор
Эдуард
Артемьев