ТАСС уполномочен заявить… (сериал, 1984) сезон 1 серия 7 смотреть онлайн бесплатно

Советские разведчики поставлены перед сложной и опасной задачей - срочно выявить агента ЦРУ, живущего в Москве и работающего в учреждении, куда поступает вся информация по «африканскому узлу». От оперативности решения этой задачи зависят судьбы не только отдельных людей, но и целого государства - африканской страны Нагонии...

