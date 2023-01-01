Человек с другой стороны
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Человек с другой стороны

Человек с другой стороны (фильм, 1971) смотреть онлайн бесплатно

8.91971, Человек с другой стороны
Приключения, Исторические92 мин12+

Сюжет

1920 год. Стран Советов в экономической блокаде. Инженер Виктор Крымов едет в Швецию с важным правительственным поручением: заказать паровозы у местных промышленников. Он и не подозревает о намерениях белогвардейцев сорвать контракт. Инженеру грозит смертельная опасность. Но кто не рискует, тот паровозы не заказывает! Сделка состоялась еще и потому, что на свете существуют дружба и любовь с первого взгляда.

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Рейтинг

5.8 КиноПоиск
6.0 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Человек с другой стороны»

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