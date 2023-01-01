Человек с другой стороны (фильм, 1971) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

1920 год. Стран Советов в экономической блокаде. Инженер Виктор Крымов едет в Швецию с важным правительственным поручением: заказать паровозы у местных промышленников. Он и не подозревает о намерениях белогвардейцев сорвать контракт. Инженеру грозит смертельная опасность. Но кто не рискует, т�от паровозы не заказывает! Сделка состоялась еще и потому, что на свете существуют дружба и любовь с первого взгляда.



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