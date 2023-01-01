Человек с другой стороны (фильм, 1971) смотреть онлайн бесплатно
8.91971, Человек с другой стороны
Приключения, Исторические92 мин12+
Сюжет
1920 год. Стран Советов в экономической блокаде. Инженер Виктор Крымов едет в Швецию с важным правительственным поручением: заказать паровозы у местных промышленников. Он и не подозревает о намерениях белогвардейцев сорвать контракт. Инженеру грозит смертельная опасность. Но кто не рискует, т�от паровозы не заказывает! Сделка состоялась еще и потому, что на свете существуют дружба и любовь с первого взгляда.
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Информация
СтранаСССР
КачествоSD
ЖанрыСоветские, Исторические, Приключения
Рейтинг
5.8 КиноПоиск
6.0 IMDb
- ЮЕРежиссёр
Юрий
Егоров
- БААктриса
Биби
Андерссон
- Актёр
Вячеслав
Тихонов
- ПУАктёр
Патрик
Уаймарк
- Актёр
Игорь
Ясулович
- Актёр
Валентин
Гафт
- СПАктриса
Софья
Павлова
- ПААктёр
Пер-Аксель
Аросениус
- ИГАктриса
Ирина
Гошева
- ГБАктриса
Гуннель
Брострём
- ЕФАктёр
Евгений
Фридман
- ЭБСценарист
Эмиль
Брагинский
- ВССценарист
Владимир
Семичёв
- ЮЕСценарист
Юрий
Егоров
- ЭРХудожница
Эльза
Рапопорт
- ОДОператор
Оке
Дальквист
- МЯОператор
Михаил
Якович
- МФКомпозитор
Марк
Фрадкин