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Фильмы
Человек с другой стороны
Актёры и съёмочная группа фильма «Человек с другой стороны»

Актёры и съёмочная группа фильма «Человек с другой стороны»

Режиссёры

Юрий Егоров

Юрий Егоров

Режиссёр

Актёры

Биби Андерссон

Биби Андерссон

Bibi Andersson
АктрисаБритт Стагнелиус
Вячеслав Тихонов

Вячеслав Тихонов

АктёрКрымов
Патрик Уаймарк

Патрик Уаймарк

Patrick Wymark
АктёрКристиан Хольм
Игорь Ясулович

Игорь Ясулович

АктёрМихаил
Валентин Гафт

Валентин Гафт

АктёрАндрей Извольский
Софья Павлова

Софья Павлова

Актриса
Пер-Аксель Аросениус

Пер-Аксель Аросениус

Per-Axel Arosenius
Актёрдоктор Гуннар Хемлин
Ирина Гошева

Ирина Гошева

Актриса
Гуннель Брострём

Гуннель Брострём

Gunnel Broström
АктрисаИнгрид Хольм
Евгений Фридман

Евгений Фридман

Актёр

Сценаристы

Эмиль Брагинский

Эмиль Брагинский

Сценарист
Владимир Семичёв

Владимир Семичёв

Vladimir Semitjov
Сценарист
Юрий Егоров

Юрий Егоров

Сценарист

Художники

Эльза Рапопорт

Эльза Рапопорт

Художница

Операторы

Оке Дальквист

Оке Дальквист

Åke Dahlqvist
Оператор
Михаил Якович

Михаил Якович

Оператор

Композиторы

Марк Фрадкин

Марк Фрадкин

Композитор