Свеаборг (фильм, 1972) смотреть онлайн

1972, Свеаборг
Исторический16+

Фильм рассказывает о восстании гарнизона крепости Свеаборг в 1905 году и совместной борьбе против царизма русских и финских революционеров.

Страна
СССР, Финляндия
Исторический

6.0 КиноПоиск
6.0 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Свеаборг»