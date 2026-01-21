Свеаборг (фильм, 1972) смотреть онлайн
1972, Свеаборг
Исторический16+
Этот фильм пока недоступен
О фильме
Фильм рассказывает о восстании гарнизона крепости Свеаборг в 1905 году и совместной борьбе против царизма русских и финских революционеров.
СтранаСССР, Финляндия
ЖанрИсторический
Рейтинг
6.0 КиноПоиск
6.0 IMDb
- СКРежиссёр
Сергей
Колосов
- Актёр
Борис
Галкин
- ИГАктёр
Игорь
Горбачев
- Актёр
Александр
Воеводин
- Актёр
Армен
Джигарханян
- МЕАктёр
Михаил
Езепов
- НЗАктёр
Николай
Засухин
- ЛКАктриса
Людмила
Касаткина
- УЛАктёр
Улдис
Лиелдидж
- Актёр
Александр
Пашутин
- ЕТАктёр
Евгений
Тетерин
- НТАктёр
Николай
Трофимов
- ССАктёр
Сергей
Савченко
- ВЭАктёр
Владимир
Эренберг
- Актёр
Ефим
Копелян
- АХАктёр
Александр
Хотченков
- Актёр
Павел
Винник
- АЗАктёр
Алексей
Зайцев
- МПАктёр
Михаил
Погоржельский
- ЛПАктёр
Лев
Поляков
- АРАктёр
Анатолий
Ромашин
- ВШАктёр
Виталий
Шаповалов
- ВШАктёр
Виктор
Шульгин
- ЛМАктриса
Лидия
Меньшова
- АПАктёр
Александр
Петров
- ДДАктёр
Дмитрий
Днепров
- АЛАктёр
Александр
Лёвушкин
- МБАктёр
Михаил
Бочаров
- СКСценарист
Сергей
Колосов
- ПРСценарист
Пааво
Ринтала
- ЛМПродюсер
Лазарь
Милькис
- ВЖОператор
Валентин
Железняков
- ЮЛКомпозитор
Юрий
Левитин