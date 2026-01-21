Мичман Панин (фильм, 1960) смотреть онлайн
8.91960, Мичман Панин
Приключения, Военный90 мин18+
Фильм в подписке «Wink Всё в одном + START + AMEDIATEKA»
О фильме
Только что произведенный в мичманы член подпольной организации Василий Панин участвует в спасении группы политзаключенных. Военный корабль, на который Панин получил назначение, уходит в загранплавание, а на борту у него - тринадцать беглецов. В любую минуту они могут быть обнаружены...
СтранаСССР
ЖанрВоенный, Исторический, Приключения
Время90 мин / 01:30
Рейтинг
7.0 КиноПоиск
6.9 IMDb
- МШРежиссёр
Михаил
Швейцер
- Актёр
Вячеслав
Тихонов
- ОГАктёр
Олег
Голубицкий
- ГКАктёр
Герман
Качин
- ЛКАктёр
Леонид
Кмит
- Актёр
Леонид
Куравлёв
- НПАктёр
Николай
Пажитнов
- ИПАктёр
Иван
Переверзев
- НПАктёр
Никита
Подгорный
- ВПАктёр
Владимир
Покровский
- ЛПАктёр
Лев
Поляков
- СЛСценарист
Семён
Лунгин
- ИНСценарист
Илья
Нусинов
- ЮРПродюсер
Юзеф
Рогозовский
- ТЛОператор
Тимофей
Лебешев
- ВБКомпозитор
Вениамин
Баснер