Только что произведенный в мичманы член подпольной организации Василий Панин участвует в спасении группы политзаключенных. Военный корабль, на который Панин получил назначение, уходит в загранплавание, а на борту у него - тринадцать беглецов. В любую минуту они могут быть обнаружены...

