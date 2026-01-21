Мичман Панин
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Мичман Панин

Мичман Панин (фильм, 1960) смотреть онлайн

8.91960, Мичман Панин
Приключения, Военный90 мин18+
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О фильме

Только что произведенный в мичманы член подпольной организации Василий Панин участвует в спасении группы политзаключенных. Военный корабль, на который Панин получил назначение, уходит в загранплавание, а на борту у него - тринадцать беглецов. В любую минуту они могут быть обнаружены...

Страна
СССР
Жанр
Военный, Исторический, Приключения
Время
90 мин / 01:30

Рейтинг

7.0 КиноПоиск
6.9 IMDb