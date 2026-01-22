Рассказы о Ленине
Рассказы о Ленине (фильм, 1958) смотреть онлайн

1958, Рассказы о Ленине
Драма108 мин0+
О фильме

Два рассказа («Подвиг солдата Мухина», «Последняя осень»). События одного касаются 1917 года, когда Ленин должен был скрываться в Финляндии, второго — происходят в 1923-1924 годах во время последних месяцев его жизни в Горках.

Страна
СССР
Жанр
Драма
Время
108 мин / 01:48

Рейтинг

6.0 КиноПоиск
6.3 IMDb

