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Апостол
1-й сезон

Апостол (сериал, 2008) сезон 1 смотреть онлайн

9.42008, Апостол. Сезон 1 12 серий
Боевик, Военный18+

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

СССР, 1942 год. НКВД удается поймать медвежатника Петра Истомина, окончившего немецкую школу диверсантов. Он дает организации согласие на перевербовку, но вскоре сбегает и погибает. Руководство НКВД решает заменить Петра его братом-близнецом Павлом. Скромный учитель вынужден согласиться.

Страна
Россия
Жанр
Военный, Исторический, Боевик

Рейтинг

8.2 КиноПоиск
7.5 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Апостол»