Апостол (сериал, 2008) сезон 1 серия 5 смотреть онлайн
9.42008, Апостол. Сезон 1. Серия 5
Боевики, Военные18+
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Сюжет
СССР, 1942 год. НКВД удается поймать медвежатника Петра Истомина, окончившего немецкую школу диверсантов. Он дает организации согласие на перевербовку, но вскоре сбегает и погибает. Руководство НКВД решает заменить Петра его братом-близнецом Павлом. Скромный учитель вынужден согласиться.
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Информация
СтранаРоссия
КачествоSD
ЖанрыВоенные, Исторические, Боевики
Рейтинг
8.0 КиноПоиск
7.5 IMDb
- Режиссёр
Юрий
Мороз
- Режиссёр
Николай
Лебедев
- ГСРежиссёр
Геннадий
Сидоров
- Актёр
Евгений
Миронов
- Актёр
Николай
Фоменко
- Актриса
Дарья
Мороз
- Актёр
Андрей
Смирнов
- Актёр
Андрей
Гусев
- ЮНАктёр
Юрий
Назаров
- Актёр
Александр
Новин
- Актёр
Алексей
Комашко
- Актёр
Сергей
Быстрицкий
- МФАктёр
Михаил
Федоровский
- ОАСценарист
Олег
Антонов
- ГМСценарист
Григорий
Мануков
- Продюсер
Сергей
Даниелян
- Продюсер
Рубен
Дишдишян
- ЛМПродюсер
Левон
Манасян
- Продюсер
Юрий
Мороз
- ИТХудожник
Игорь
Тимошенко
- ЮУХудожник
Юрий
Устинов
- ВЯХудожник
Владимир
Ярин
- МСМонтажёр
Максим
Смирнов
- АПОператор
Анатолий
Петрига
- ДСКомпозитор
Дарин
Сысоев