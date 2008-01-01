Апостол. Сезон 1. Серия 11
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Апостол (сериал, 2008) сезон 1 серия 11 смотреть онлайн

9.42008, Апостол. Сезон 1. Серия 11
Боевики, Военные18+

Этот сериал пока недоступен

Сюжет

СССР, 1942 год. НКВД удается поймать медвежатника Петра Истомина, окончившего немецкую школу диверсантов. Он дает организации согласие на перевербовку, но вскоре сбегает и погибает. Руководство НКВД решает заменить Петра его братом-близнецом Павлом. Скромный учитель вынужден согласиться.

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Информация

Страна
Россия
Качество
SD
Жанры
Военные, Исторические, Боевики

Рейтинг

8.0 КиноПоиск
7.5 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Апостол»