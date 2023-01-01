Мелодрама (фильм, 1986) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Французская экранизация пьесы Анри Бернстайна о трагической любви музыкантов под печальную музыку Брамса.



Скрипач и счастливый семьянин Пьер приглашает на ужин своего знаменитого друга и коллегу по имени Марсель. Хозяйка дома, талантливая пианистка Ромэн, влюбляется в г�остя после того, как он произносит чувственную речь о глубине души и неверных любовницах. Между музыкантами вспыхивает страстный, но короткий роман. Вскоре Пьер тяжело заболевает и Ромэн, мучаясь от неопределенности, решает покончить с собой, оставив мужа на попечении кузины, а любовника — наедине с его музыкой.



Чем закончится эта пронзительная история, узнаете в эмоциональной французской драме с участием Пьера Ардити, Фанни Ардан и Андре Дюссолье. «Мелодрама» — фильм 1986 года доступен онлайн прямо сейчас на видеосервисе Wink!



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