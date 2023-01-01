Мелодрама
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Мелодрама

Мелодрама (фильм, 1986) смотреть онлайн бесплатно

7.21986, Mélo
Драмы, Мелодрамы110 мин6+

Сюжет

Французская экранизация пьесы Анри Бернстайна о трагической любви музыкантов под печальную музыку Брамса.

Скрипач и счастливый семьянин Пьер приглашает на ужин своего знаменитого друга и коллегу по имени Марсель. Хозяйка дома, талантливая пианистка Ромэн, влюбляется в гостя после того, как он произносит чувственную речь о глубине души и неверных любовницах. Между музыкантами вспыхивает страстный, но короткий роман. Вскоре Пьер тяжело заболевает и Ромэн, мучаясь от неопределенности, решает покончить с собой, оставив мужа на попечении кузины, а любовника — наедине с его музыкой.

Чем закончится эта пронзительная история, узнаете в эмоциональной французской драме с участием Пьера Ардити, Фанни Ардан и Андре Дюссолье. «Мелодрама» — фильм 1986 года доступен онлайн прямо сейчас на видеосервисе Wink!

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Информация

Страна
Франция
Качество
Full HD
Жанры
Драмы, Мелодрамы

Рейтинг

7.1 КиноПоиск
7.1 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Мелодрама»

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