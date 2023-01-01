Мелодрама (фильм, 1986) смотреть онлайн бесплатно
Сюжет
Французская экранизация пьесы Анри Бернстайна о трагической любви музыкантов под печальную музыку Брамса.
Скрипач и счастливый семьянин Пьер приглашает на ужин своего знаменитого друга и коллегу по имени Марсель. Хозяйка дома, талантливая пианистка Ромэн, влюбляется в г�остя после того, как он произносит чувственную речь о глубине души и неверных любовницах. Между музыкантами вспыхивает страстный, но короткий роман. Вскоре Пьер тяжело заболевает и Ромэн, мучаясь от неопределенности, решает покончить с собой, оставив мужа на попечении кузины, а любовника — наедине с его музыкой.
Чем закончится эта пронзительная история, узнаете в эмоциональной французской драме с участием Пьера Ардити, Фанни Ардан и Андре Дюссолье. «Мелодрама» — фильм 1986 года доступен онлайн прямо сейчас на видеосервисе Wink!
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Информация
Рейтинг
- АРРежиссёр
Ален
Рене
- СААктриса
Сабин
Азема
- ФААктриса
Фанни
Ардан
- ПААктёр
Пьер
Ардити
- Актёр
Андре
Дюссолье
- ЖДАктёр
Жак
Дакмин
- ЮЖАктёр
Юбер
Жиню
- КААктриса
Катрин
Ардити
- АБСценарист
Анри
Бернштейн
- АРСценарист
Ален
Рене
- МКПродюсер
Марин
Кармиц
- КЛПродюсер
Катерин
Лапужад
- Актриса дубляжа
Анна
Каменкова
- Актриса дубляжа
Наталья
Казначеева
- ВРАктёр дубляжа
Валерий
Рыжаков
- ТСАктёр дубляжа
Тимофей
Спивак
- ВБАктёр дубляжа
Владимир
Балашов
- КЛХудожница
Катрин
Летерье
- АЮМонтажёр
Альбер
Юргенсон
- МФКомпозитор
Мишель
Филипп-Жерар