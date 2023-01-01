Wink
Сериалы
Звезда пленительного счастья (1975)
Актёры и съёмочная группа сериала «Звезда пленительного счастья (1975)»

Актёры и съёмочная группа сериала «Звезда пленительного счастья (1975)»

Режиссёры

Владимир Мотыль

Владимир Мотыль

Режиссёр

Актёры

Ирина Купченко

Ирина Купченко

АктрисаТрубецкая Екатерина Ивановна
Алексей Баталов

Алексей Баталов

АктёрТрубецкой Сергей Петрович
Наталья Бондарчук

Наталья Бондарчук

Актрисакнягиня Мария Волконская
Олег Стриженов

Олег Стриженов

Актёркнязь Волконский
Эва Шикульска

Эва Шикульска

Ewa Szykulska
АктрисаПолина Гебль
Игорь Костолевский

Игорь Костолевский

АктёрИван Анненков
Раиса Куркина

Раиса Куркина

АктрисаРаевская
Татьяна Панкова

Татьяна Панкова

АктрисаАнненкова-старшая
Олег Янковский

Олег Янковский

АктёрКондратий Рылеев
Татьяна Федорова

Татьяна Федорова

АктрисаРылеева

Сценаристы

Владимир Мотыль

Владимир Мотыль

Сценарист
Олег Осетинский

Олег Осетинский

Сценарист
Марк Захаров

Марк Захаров

Сценарист

Продюсеры

Натан Печатников

Натан Печатников

Продюсер

Актёры дубляжа

Сергей Юрский

Сергей Юрский

Актёр дубляжа
Антонина Шуранова

Антонина Шуранова

Актриса дубляжа

Художники

Наталья Васильева

Наталья Васильева

Художница

Композиторы

Исаак Шварц

Исаак Шварц

Композитор