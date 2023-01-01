Звезда пленительного счастья (1975). Серия 2
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Звезда пленительного счастья (1975)
1-й сезон
2-я серия

Звезда пленительного счастья (1975) (сериал, 1975) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн бесплатно

9.41975, Звезда пленительного счастья (1975). Серия 2
Драмы, Исторические12+

Сезоны и серии

1-й сезон

Сюжет

После подавления восстания на Сенатской площади события развивались трагически: пятеро декабристов казнены, большинство отправлены в Сибирь. И вслед за ними, сквозь мороз и лишения, поехали их жены…

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Информация

Страна
СССР
Качество
Full HD
Жанры
Исторические, Драмы, Мелодрамы

Рейтинг

8.1 КиноПоиск
7.3 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Звезда пленительного счастья (1975)»