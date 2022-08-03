Звезда пленительного счастья (1975) (сериал, 1975) сезон 1 смотреть онлайн
9.41975, Звезда пленительного счастья (1975). Сезон 1 2 серии
Драма, Исторический18+
Сезоны и серии
О сериале
После подавления восстания на Сенатской площади события развивались трагически: пятеро декабристов казнены, большинство отправлены в Сибирь. И вслед за ними, сквозь мороз и лишения, поехали их жены…
СтранаСССР
ЖанрИсторический, Драма, Мелодрама
Рейтинг
8.2 КиноПоиск
7.2 IMDb
- Режиссёр
Владимир
Мотыль
- Актриса
Ирина
Купченко
- Актёр
Алексей
Баталов
- Актриса
Наталья
Бондарчук
- Актёр
Олег
Стриженов
- ЭШАктриса
Эва
Шикульска
- ИКАктёр
Игорь
Костолевский
- РКАктриса
Раиса
Куркина
- ТПАктриса
Татьяна
Панкова
- Актёр
Олег
Янковский
- ТФАктриса
Татьяна
Федорова
- Сценарист
Владимир
Мотыль
- ООСценарист
Олег
Осетинский
- Сценарист
Марк
Захаров
- НППродюсер
Натан
Печатников
- Актёр дубляжа
Сергей
Юрский
- АШАктриса дубляжа
Антонина
Шуранова
- НВХудожница
Наталья
Васильева
- ИШКомпозитор
Исаак
Шварц