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Звезда пленительного счастья (1975)
1-й сезон

Звезда пленительного счастья (1975) (сериал, 1975) сезон 1 смотреть онлайн

9.41975, Звезда пленительного счастья (1975). Сезон 1 2 серии
Драма, Исторический18+

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

После подавления восстания на Сенатской площади события развивались трагически: пятеро декабристов казнены, большинство отправлены в Сибирь. И вслед за ними, сквозь мороз и лишения, поехали их жены…

Страна
СССР
Жанр
Исторический, Драма, Мелодрама

Рейтинг

8.2 КиноПоиск
7.2 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Звезда пленительного счастья (1975)»