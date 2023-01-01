Звезда пленительного счастья (1975). Серия 1
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Звезда пленительного счастья (1975)
1-й сезон
1-я серия

Звезда пленительного счастья (1975) (сериал, 1975) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн бесплатно

9.41975, Звезда пленительного счастья (1975). Серия 1
Драма, Мелодрама12+

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

После подавления восстания на Сенатской площади события развивались трагически: пятеро декабристов казнены, большинство отправлены в Сибирь. И вслед за ними, сквозь мороз и лишения, поехали их жены…

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Страна
СССР
Жанр
Исторический, Драма, Мелодрама
Качество
Full HD
Время
81 мин / 01:21

Рейтинг

8.1 КиноПоиск
7.3 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Звезда пленительного счастья (1975)»