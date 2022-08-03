Я купил папу (фильм, 1963) смотреть онлайн бесплатно

Димке пять лет, и у него нет отца. Однажды мальчик решил, что деньги, отложенные на покупку папы, мама просто потратила на мороженое. Он решил сам исправить положение - и отправился в универмаг, в витрине которого однажды видел очень красивого «дядю»...

