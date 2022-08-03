Я купил папу
Я купил папу (фильм, 1963) смотреть онлайн бесплатно

Комедия, Семейный76 мин6+

О фильме

Димке пять лет, и у него нет отца. Однажды мальчик решил, что деньги, отложенные на покупку папы, мама просто потратила на мороженое. Он решил сам исправить положение - и отправился в универмаг, в витрине которого однажды видел очень красивого «дядю»...

Страна
СССР
Жанр
Комедия, Семейный
Качество
SD
Время
76 мин / 01:16

Рейтинг

7.6 КиноПоиск
7.7 IMDb