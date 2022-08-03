Я купил папу (фильм, 1963) смотреть онлайн бесплатно
8.21963, Я купил папу
Комедия, Семейный76 мин6+
О фильме
Димке пять лет, и у него нет отца. Однажды мальчик решил, что деньги, отложенные на покупку папы, мама просто потратила на мороженое. Он решил сам исправить положение - и отправился в универмаг, в витрине которого однажды видел очень красивого «дядю»...
Рейтинг
7.6 КиноПоиск
7.7 IMDb
- ИФРежиссёр
Илья
Фрэз
- АЗАктёр
Алеша
Загорский
- ОЛАктриса
Ольга
Лысенко
- ВТАктёр
Владимир
Трещалов
- СААктриса
Светлана
Агеева
- АЧАктриса
А.
Чизова
- ГФАктёр
Геннадий
Фролов
- МГАктриса
Марина
Гаврилко
- ЛКАктёр
Л.
Каронский
- АКАктёр
Анатолий
Касапов
- ВКАктёр
Виктор
Клюкин
- ЯЗПродюсер
Яков
Звонков
- НГПродюсер
Натан
Гофман
- ССХудожник
Сергей
Серебренников
- ВММонтажёр
Валентина
Миронова
- НЧКомпозитор
Нектариос
Чаргейшвили