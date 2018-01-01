Wink
Детям
Я купил папу
Актёры и съёмочная группа фильма «Я купил папу»

Актёры и съёмочная группа фильма «Я купил папу»

Режиссёры

Илья Фрэз

Илья Фрэз

Режиссёр

Актёры

Алеша Загорский

Алеша Загорский

АктёрДимка Одинцов
Ольга Лысенко

Ольга Лысенко

АктрисаТоня Одинцова
Владимир Трещалов

Владимир Трещалов

АктёрАндрей
Светлана Агеева

Светлана Агеева

АктрисаВера Павловна
А. Чизова

А. Чизова

Актриса
Геннадий Фролов

Геннадий Фролов

Актёрдядя Коля
Марина Гаврилко

Марина Гаврилко

Актрисапродавщица мороженого
Л. Каронский

Л. Каронский

Актёр
Анатолий Касапов

Анатолий Касапов

Актёрпрохожий с газировкой
Виктор Клюкин

Виктор Клюкин

Актёр

Продюсеры

Яков Звонков

Яков Звонков

Продюсер
Натан Гофман

Натан Гофман

Продюсер

Художники

Сергей Серебренников

Сергей Серебренников

Художник

Монтажёры

Валентина Миронова

Валентина Миронова

Монтажёр

Композиторы

Нектариос Чаргейшвили

Нектариос Чаргейшвили

Композитор