Добровольцы (фильм, 1958) смотреть онлайн бесплатно
9.61958, Добровольцы
Драмы, Военные91 мин0+
Сюжет
В 1935 году Николай, Слава и Лeша записываются добровольцами на строительство первой линии московского метро. Они становятся друзьями и под начальством Лeли Тепловой ударно приступают к работе. Впереди их ждет тяжелые годы: им предстоит пережить производственные аварии, бытовые ссоры и войну – не всем суждено увидеть победу. Но их усилия не пропадут даром и пойдут во благо не только им, но и будущим поколениям.
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Информация
Рейтинг
8.2 КиноПоиск
7.2 IMDb
- ЮЕРежиссёр
Юрий
Егоров
- МУАктёр
Михаил
Ульянов
- Актёр
Петр
Щербаков
- ЛБАктёр
Леонид
Быков
- ЭБАктриса
Элина
Быстрицкая
- ЛКАктриса
Людмила
Крылова
- МВАктриса
Мария
Виноградова
- МДАктриса
Микаэла
Дроздовская
- СПАктёр
Сергей
Плотников
- ВЧАктёр
Виктор
Чекмарев
- НКАктёр
Никифор
Колофидин
- ЮЕСценарист
Юрий
Егоров
- ВМПродюсер
Владимир
Марон
- ЭРХудожница
Эльза
Рапопорт
- ИШОператор
Игорь
Шатров
- МФКомпозитор
Марк
Фрадкин