Добровольцы (фильм, 1958) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

В 1935 году Николай, Слава и Лeша записываются добровольцами на строительство первой линии московского метро. Они становятся друзьями и под начальством Лeли Тепловой ударно приступают к работе. Впереди их ждет тяжелые годы: им предстоит пережить производственные аварии, бытовые ссоры и войну – не всем суждено увидеть победу. Но их усилия не пропадут даром и пойдут во благо не только им, но и будущим поколениям.



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