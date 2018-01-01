Wink
Веселые гастроли на Черном море
Актёры и съёмочная группа фильма «Веселые гастроли на Черном море»

Режиссёры

Виктор Дюнин

Режиссёр

Актёры

Лариса Черникова

АктрисаЛариса
Аркадий Укупник

АктёрМиша
Александр Панкратов-Чёрный

АктёрАнчар
Наталья Крачковская

АктрисаСаба
Михаил Мамаев

АктёрВолодя
Ксения Соломяная

АктрисаПуговка
Александр Пятков

АктёрГарри
Виктория Тарасова

Актрисасотрудница блинной

Сценаристы

Виктор Дюнин

Сценарист

Продюсеры

Виктор Дюнин

Продюсер
Наталья Банару

Продюсер
Надежда Караваева

Продюсер

Монтажёры

Виталий Щуров

Монтажёр

Операторы

Евгений Корженков

Оператор

Композиторы

Константин Шевелев

Композитор