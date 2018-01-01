Wink
Фильмы
Полет в страну чудовищ
Актёры и съёмочная группа фильма «Полет в страну чудовищ»

Актёры и съёмочная группа фильма «Полет в страну чудовищ»

Режиссёры

Владимир Бычков

Владимир Бычков

Режиссёр

Актёры

Максим Матусевич

Максим Матусевич

АктёрАрбузик
Андрей Соловей

Андрей Соловей

АктёрБебешка
Александр Фриш

Александр Фриш

АктёрБомбоко
Владимир Кремена

Владимир Кремена

АктёрДулярис
Станислав Садальский

Станислав Садальский

Актёркапрал
Георгий Милляр

Георгий Милляр

Актёргенерал
Борис Гитин

Борис Гитин

Актёрповар
Владимир Сичкарь

Владимир Сичкарь

Актёрписарь
Вацлав Дворжецкий

Вацлав Дворжецкий

Актёручитель
Павел Плотников

Павел Плотников

АктёрБолдуин

Сценаристы

Владимир Голованов

Владимир Голованов

Сценарист

Продюсеры

Игорь Поршнев

Игорь Поршнев

Продюсер

Монтажёры

Вера Коляденко

Вера Коляденко

Монтажёр

Операторы

Борис Олифер

Борис Олифер

Оператор