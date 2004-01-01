Полярный экспресс (фильм, 2004) смотреть онлайн
О фильме
«Полярный экспресс»—чарующая анимационная сказка отрежиссера«Форреста Гампа»Роберта Земекиса, которая пробуждает веру врождественское чудо. Здесь оживают мечты, подкрепленные магией невероятного приключения.
Всочельник восьмилетний Крис, сомневающийся всуществованииСанта-Клауса, садится натаинственный поезд, мчащийся кСеверному полюсу. Ввагоне мальчик встречает смелую Холли, умника Всезнайку инерешительного Билли. Поезд едва справляется сопасностями—отстада оленей напутях доскольжения потрескающему льду замерзшего озера. Вфинале Крис иего друзья добираются доСеверного полюса, где ихждет встреча, возвращающая веру вчудеса.
Чтобы заново поверить всказку ипромчаться порельсам кнезабываемому приключению, скорее садитесь в«Полярный экспресс». Мультфильм наполнен духом Рождества изаряжает светлыми чувствами, азаснеженные пейзажи исцены наСеверном полюсе делают его идеальным для семейного просмотра.
СтранаСША
ЖанрМультфильм
КачествоSD
Время95 мин / 01:35
Рейтинг
- Режиссёр
Роберт
Земекис
- Актёр
Том
Хэнкс
- ЭДАктёр
Эдди
Дизен
- НГАктриса
Нона
Гэй
- ПСАктёр
Питер
Сколари
- БКАктёр
Брендан
Кинг
- ЭПАктёр
Энди
Пеллик
- ДЭАктёр
Джош
Эли
- ММАктёр
Марк
Мендонка
- РХАктёр
Роландас
Хендрикс
- Сценарист
Роберт
Земекис
- УБСценарист
Уильям
Бройлес мл.
- КВСценарист
Крис
Ван Оллсбёрг
- Продюсер
Гари
Гетцман
- Продюсер
Стив
Старки
- Продюсер
Уильям
Тейтлер
- Продюсер
Роберт
Земекис
- АСАктёр дубляжа
Александр
Скрывля
- ДФАктёр дубляжа
Дмитрий
Филимонов
- Актёр дубляжа
Александр
Филиппенко
- ССАктриса дубляжа
Светлана
Старикова
- ДМАктёр дубляжа
Дмитрий
Мартынов
- ТФХудожник
Тони
Фаннинг
- ННХудожник
Норман
Ньюберри
- ДДХудожница
Джоанна
Джонстон
- КОХудожница
Карен
О’Хара
- РОМонтажёр
Р.
Орландо Дюэнас
- ДОМонтажёр
Джеремайя
О’Дрисколл
- ДБОператор
Дон
Бёрджесс
- РПОператор
Роберт
Пресли
- АСКомпозитор
Алан
Сильвестри