Полярный экспресс (фильм, 2004) смотреть онлайн

«Полярный экспресс»—чарующая анимационная сказка отрежиссера«Форреста Гампа»Роберта Земекиса, которая пробуждает веру врождественское чудо. Здесь оживают мечты, подкрепленные магией невероятного приключения.



Всочельник восьмилетний Крис, сомневающийся всуществованииСанта-Клауса, садится натаинственный поезд, мчащийся кСеверному полюсу. Ввагоне мальчик встречает смелую Холли, умника Всезнайку инерешительного Билли. Поезд едва справляется сопасностями—отстада оленей напутях доскольжения потрескающему льду замерзшего озера. Вфинале Крис иего друзья добираются доСеверного полюса, где ихждет встреча, возвращающая веру вчудеса.



Чтобы заново поверить всказку ипромчаться порельсам кнезабываемому приключению, скорее садитесь в«Полярный экспресс». Мультфильм наполнен духом Рождества изаряжает светлыми чувствами, азаснеженные пейзажи исцены наСеверном полюсе делают его идеальным для семейного просмотра.



